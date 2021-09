Omar Marmoush vom VfB Stuttgart Das sagt Sven Mislintat über die Zukunft der Leihgabe

Für ein Jahr ist der 22-Jährige bekanntlich vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Nach seinem gelungenen Einstand stellt sich so manchem Fan die Frage, ob aus dem Leihgeschäft vielleicht mehr werden könnte. Sportdirektor Sven Mislintat hält diese Hoffnung zumindest am Leben, wenn er sagt: „Wir werden uns im April zusammensetzen und darüber reden, was jeder will.“ Fürs Erste sei die Lösung eine „Win-Win-Win-Situation“, so Mislintat. Für den VfB, für Wolfsburg – und den Spieler selbst. Er könne sich in Stuttgart ein Jahr lang zeigen und dabei möglicherweise in den Vordergrund spielen statt in Wolfsburg die Bank zu drücken.