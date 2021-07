Olympisches Dorf Betten stabil genug für Sex

Tokio - Zumindest an der Qualität der Betten sollten Techtelmechtel im olympischen Dorf in Tokio nicht scheitern. Zu diesem Schluss ist der irische Turner Rhys McClenaghan gekommen. Der WM-Dritte von 2019 hatte sich am Sonntag dabei gefilmt, wie er die Betten einem Hüpftest unterzog, um einen Bericht der „New York Post“ zu verifizieren.