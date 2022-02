Olympische Winterspiele Wenig Vorfreude in Peking auf die Spiele

"Ich hatte die Gelegenheit, zur Eröffnungsfeier ins Vogelnest zu gehen", erzählt eine 51-jährige Ärztin, die nahe des Olympia-Geländes in einer Klinik arbeitet. "Keiner in unserer Parteizelle wollte gehen. Jetzt geht der Parteisekretär", schildert die Medizinerin. Ohnehin sei Wintersport im Milliardenreich nicht so verbreitet. Diese Sportarten hätten mit den einfachen Chinesen wenig zu tun. "Die Begeisterung für Winterspiele ist definitiv nicht so groß wie für Sommerspiele."