Olympische Winterspiele Kilde nur Fünfter, Shiffrin raus: Glamour-Paar verpasst Gold

"Ich werde jetzt nicht weinen, das verschwendet nur Energie", sagte Shiffrin noch bevor die Schwedin Sara Hector zu Gold gefahren war. Natürlich verspüre sie "große Enttäuschung", so die 73-malige Weltcupsiegerin. Sie wolle den Fokus nun aber auf ihre nächsten Rennen richten. Am Mittwoch steht der Slalom an. Der ist Shiffrins Paradedisziplin. Und Kilde? Der 29-Jährige applaudierte Olympiasieger Beat Feuz aus der Schweiz fair. Und hat ebenfalls schon die nächste Chance vor Augen. Im Super-G, der am Dienstag ansteht, hat er diesen Winter auch bereits drei Erfolge gefeiert. Glück in der Liebe, Pech bei den Spielen? Das alpine Traumpaar will das in China noch ändern.