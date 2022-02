Winterspiele in Peking Rodeln: Bauchlandung von Taubitz - Geisenberger führt

"Ich bin froh, dass ich zweimal recht gut gefahren bin. Ich bin im Weltcup und im Training hier gestürzt. Hier erwischt es auch die richtig guten Leute." Loch ist sich derweil sicher: "Das lässt sich Natalie nicht mehr nehmen."

Taubitz stürzt in Kurve 13

Auf der 1475 Meter langen Bahn unterboten sich Taubitz und Rivalin Geisenberger zunächst in Bestzeiten. Die Olympia-Kritikerin aus Miesbach legte mit Bahnrekord vor, Taubitz konterte umgehend und drückte die Bestzeit auf 58,345 Sekunden. Im zweiten Durchgang war Taubitz ebenfalls schnell unterwegs, ehe sie nach der 13. von insgesamt 16 Kurven die Kontrolle über ihren Schlitten verlor.

Immerhin schaffte sie es noch mit Sportgerät ins Ziel, so dass sie am Dienstag wieder antreten und auf ein kleines Wunder hoffen darf. Denn Taubitz liegt bereits 1,595 Sekunden hinter Geisenberger, was im Rodeln eigentlich unmöglich aufzuholen ist.

Goldjunge Ludwig verfolgte den Wettbewerb der Frauen direkt an der Bahn - und machte sich womöglich schon ein paar Gedanken zu seiner Zukunft. Der 35-Jährige ließ noch offen, ob er seine Karriere nun beenden oder noch die Heim-WM in Oberhof 2023 mitnehmen will. Er wolle sich "etwas Luft lassen" und mit der Familie reden. "Dann werde ich ganz in Ruhe entscheiden, ob ich noch eine Saison dranhänge", erklärte er. Oberhof würde ihn definitiv reizen: "Das wäre ein schöner Abschied."

Autor Fitzek gratuliert Ludwig

Einen neuen Fan hat Ludwig in Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. "Ich freue mich unglaublich, dass ich einen klitzekleinen Beitrag zu dieser großartigen Leistung beisteuern durfte. Allein dafür hat es sich doch schon gelohnt, "Das Paket" zu schreiben. Mein allerherzlichsten Glückwunsch an Johannes Ludwig und sein gesamtes Team", sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte Ludwig berichtet, vor dem Finallauf am Sonntag im Buch "Das Paket" von Fitzek gelesen zu haben. "Ich bin keine Leseratte, habe aber ein Kapitel weitergelesen", berichtete Ludwig. "Es war ein sehr spannendes Kapitel, weil der Bösewicht aufgedeckt wurde." In dem Psychothriller von 2016 geht es um einen Serien-Vergewaltiger und sein Opfer.