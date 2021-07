Olympische Spiele Ludwig und Hausding deutsche Fahnenträger in Tokio

Für die beiden Vorzeigeathleten des deutschen Sports ist die Kür zum ersten Fahnenträger-Doppel eine zusätzliche Motivation vor dem Olympia-Start. Die 35-jährige Ludwig, die 2016 in Rio mit Kira Walkenhorst Gold gewann, setzte sich bei der Wahl mit 30,94 Prozent der Stimmen klar vor der Turnerin Elisabeth Seitz (20,83) und der Dressurreiterin Isabell Werth (24,94) durch. In das Ergebnis flossen je zur Hälfte ein Online-Voting unter der Bevölkerung, an dem sich mehr als 180.000 Menschen beteiligten, und eine Abstimmung im Team Deutschland ein.