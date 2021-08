Olympische Sommerspiele Thole/Wickler im Viertelfinale - Neuauflage des WM-Endspiels

"Schwer gerade, ist wirklich so ein Loch, in das man fällt", sagte Thole um kurz nach 23.00 Uhr Ortszeit in der schwülwarmen japanischen Nacht am Montag nach dem hochverdienten 2:1 (17:21, 21:15, 15:11) gegen die Amerikaner Jacob Gibb und Tri Bourne. Was sie da erreicht hatten bei ihrer Premiere, war ihm aber auch in diesem Zustand absolut bewusst. "Der Stellenwert, bei Olympia im Viertelfinale zu sein, ist grandios. Und es geht ja noch weiter."