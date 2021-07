Olympische Sommerspiele Die Chancen der deutschen Ballsport-Teams in Tokio

HOCKEY:Nach den beiden Bronzemedaillen 2016 in Rio haben sich die deutschen Teams auch in Tokio wieder Edelmetall zum Ziel gesetzt. Es ist jedoch schwer einzuschätzen, ob dieser Anspruch realistisch ist. Wegen der Corona-Pandemie sind viele Top-Duelle in der FIH Pro League ausgefallen, so dass kaum abzusehen ist, wo die Gegner stehen. Allerdings haben die DHB-Damen zuletzt starke Teams besiegt und auch bei den Herren zeigt die Kurve unter Neu-Trainer Kais al Saadi nach oben. Zweite Plätze bei der EM im Juni in Amsterdam machen Hoffnung.

BEACHVOLLEYBALL: Der nationale Verband geht mit dem Ziel Medaille ins olympische Turnier. Das wird aber schwer. Auf der in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen neu gestarteten Welttour haben die drei deutschen Olympia-Duos noch nichts geholt. Titelverteidigerin Laura Ludwig, die im Shiokaze Park von Tokio mit Margareta Kozuch antritt, will einfach "unser bestes Beachvolleyball" bieten und dann sehen, wozu es reicht. Die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude sehen es genauso. Für die Hamburger Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler können "18 bis 20 Männerteams" aufs Treppchen: "Da wäre es vermessen zu sagen, wir wollen eine Medaille, da muss viel zusammenkommen", sagte Wickler nach eine durchwachsenen Vorbereitung.

© dpa-infocom, dpa:210719-99-432638/2