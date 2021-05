Olympische Sommerspiele Auch Ärzteverband in Tokio fordert Olympia-Absage

"Wir halten es für die richtige Wahl, ein Ereignis abzusagen, das die Anzahl der Infektionen und Todesfälle erhöhen könnte", heißt es in dem Brief an Suga, Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Organisationschefin Seiko Hashimoto. Der Ärzte-Verband reiht sich damit ein in eine wachsende Zahl von Stimmen, die eine Absage der Spiele fordern. Japan kämpft inzwischen gegen eine vierte Corona-Welle, obwohl die Regierung zum nun wiederholten Male den Notstand für Tokio und weitere Regionen verlängert hat. Er gilt vorläufig noch bis zum Ende dieses Monats.