Olympiasiegerin Top-Rodlerin Geisenberger beklagt Isolation in Peking

Während der Trainingstage müssen die deutschen Rodler aber in ihrem Hotel in Quarantäne bleiben. "Wir haben sieben Tage ausschließlich negative Coronatests in unserer Mannschaft (die ganze Saison hatten wir noch keinen einzigen positiven Fall!), kein einziger Kontakt zu einem positiv Getesteten!", berichtete Geisenberger mit Wut im Bauch und schreibt weiter: "Korrekte Zeitlisten haben wir nach dem Training auch nicht bekommen, die Zeiten werden wild durcheinander gewürfelt! Und wir erfahren nicht mal den Grund, warum wir so behandelt werden und das alles über uns ergehen lassen müssen!"