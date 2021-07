Olympia Vierter Sieg im vierten Spiel für Hockey-Damen

Lisa Altenburg brachte ihr Team gegen Südafrika schon in der zweiten Minute in Führung. Nach einer Strafecke erhöhte Sonja Zimmermann (10.), ehe erneut Altenburg (24.) schon vor der Pause für die Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Hälfte vergab die deutsche Auswahl eine Reihe guter Chancen, ehe Anne Schröder (49.) den vierten Treffer erzielte. Südafrikas Toni Marks (53.) stellte den Endstand her.