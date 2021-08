Olympia US-Basketballer im Finale - Viertes Gold in Folge möglich

USA drehen spät auf

Nur kurz durfte Australien auf die Endspiel-Teilnahme hoffen. Ein 26:41 im zweiten Viertel drehten Durant und Co. in der zweiten Halbzeit eiskalt. "Sie haben uns filetiert und es sah so aus, als hätten wir nie zusammen gespielt", sagte Popovich zur starken Anfangsphase der "Boomers". Doch dann habe man sich vor allem in der Defensive gesteigert, die Australier waren fortan chancenlos.

In der Saitama Super Arena geht es nun zum Abschluss entweder gegen Europameister Slowenien oder erneut gegen den WM-Dritten Frankreich um den insgesamt 16. Olympiasieg. Seit das Dream Team um Michael Jordan und Magic Johnson 1992 in Barcelona triumphierte, hieß der Goldgewinner sechs von sieben Mal USA, unterbrochen nur in Athen 2004 von Argentinien. Der Lauf soll fortgesetzt werden. "Ich würde am liebsten jetzt gleich spielen", sagte Flügelspieler Zach LaVine.

