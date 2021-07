Olympia Judoka Trippel holt Silber - Scoccimarro verpasst Bronze

"Ich war schon nach dem Halbfinale so froh, dass es im Finale vielleicht zu meinem Verhängnis geworden ist", sagte Trippel. "Ich hätte gerne die erste Goldmedaille nach Ole Bischof geholt." Der Rüsselsheimer unterlag in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm am Mittwoch im Finale im legendären Nippon Budokan dem Georgier Bekauri und verpasste damit knapp den ersten deutschen Olympiasieg im Judo seit Ole Bischof 2008. Giovanna Scoccimarro verlor zuvor das kleine Finale in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm und wurde wie schon am Dienstag Dominic Ressel Olympia-Fünfte.