Olympia Tischtennis-Frauen verlieren Halbfinale - Chance auf Bronze

"Ich denke, dass man gesehen hat, dass China in einer anderen Liga spielt", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause der Deutschen Presse-Agentur. Eine erneute Medaille wäre nun "natürlich eine Bestätigung von einer sehr guten Arbeit", meinte er. "Aber der letzte Schritt ist immer ein ganz großer."

Spannendes Duell um Bronze

Hongkong ist im Team-Wettbewerb an Position vier gesetzt, die deutschen Frauen an drei. 2016 hatten die Deutschen mit einem 3:1 gegen Hongkong den Sprung unter die Top Vier perfekt gemacht. "Wenn wir unsere beste Form bringen, schaffen wir es mit großer Wahrscheinlichkeit", sagte Bundestrainerin Jie Schöpp. Das Halbfinale gegen die Chinesinnen sei dafür ein Formtest gewesen. Seit der Einführung des Team-Wettbewerbs 2008 haben die Chinesinnen stets die Goldmedaille abgeräumt. Das Finale bestreiten die Topfavoritinnen am Donnerstag (12.30 Uhr MESZ) gegen Gastgeber Japan.

© dpa-infocom, dpa:210804-99-696260/3