Olympia Tennis-Doppel Zverev/Struff weiter - Krawietz/Pütz raus

Am Mittwoch steht nun in kurzer Abfolge gleich eine Doppelschicht an. Erst kann Zverev mit einem Erfolg über den Georgier Nikolos Bassilaschwili im Einzel ebenfalls das Viertelfinale erreichen (3. Spiel nach 04.00 Uhr MESZ). Im Anschluss wird er dann gemeinsam mit Struff darum kämpfen, mit einem Erfolg gegen Austin Krajicek und Tennys Sandgren aus den USA das Halbfinale klar zu machen (4. Spiel nach 04.00 Uhr MESZ). "Wir werden Vollgas geben", versprach Struff.