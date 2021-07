Olympia Schwimm-Star Wellbrock verpasst Medaille über 800 Meter

"Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt. Ich habe bei 650 Metern das Tempo hochgenommen, weil ich gesehen habe, okay, gut, es wird sehr, sehr knapp. Es war vielleicht ein Tickchen zu doll, was ich da schon gemacht habe, oder ein Tickchen zu früh", sagte er. "Aber vierter Platz schmerzt natürlich und ist unglücklich gelaufen."

Hoffen auf die 1500 Meter Freistil

Über 1500 Meter Freistil und im Freiwasserrennen ist der Langstreckenspezialist noch besser einzuschätzen. "Da werde ich alles reinwerfen und gucken, was rauskommt", sagte Wellbrock, der im Becken kaum eine Regung zeigte, sich dann ein weißes Handtuch und seine Maske schnappte und langsam am Beckenrand zur Interviewzone ging.

"Ich glaube, es hat noch nie in Deutschland einen so guten Schwimmer mit solchen Möglichkeiten gegeben, sowohl stilistisch als auch von der Vielseitigkeit her. Er ist für mich über 1500 Meter im Becken und auch im Open Water über 10 Kilometer der Topfavorit", sagte Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz zuletzt. Der 41 Jahre alte Lurz war bis zu Bronze von Köhler am Mittwoch der bislang letzte deutsche Schwimmer, der eine olympische Medaille gewinnen konnte. In London 2012 sicherte er sich Silber über zehn Kilometer.

