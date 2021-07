Olympia Ruder-Ass Zeidler in Tokio souverän im Halbfinale

"Wir haben uns hier definitiv unter Wert verkauft und sind zwei wirklich schlechte Rennen gefahren. Woran es liegt? Keine Ahnung. Es ist absolut enttäuschend, weil in der Mannschaft viel mehr drin steckt vom Potenzial her und den Fähigkeiten", sagte Gruhne der Deutschen Presse-Agentur. "So hinterherzufahren, das wird der Mannschaft nicht gerecht." Gruhne war genau wie Karl Schulze 2016 in Rio bereits Olympiasieger im Doppelvierer geworden.