Olympia Kanuten Brendel/Hecker holen Bronze im Candadier-Zweier

Brendel hat in Tokio noch eine weitere Medaillenchance im Einer - das dritte Gold für den Olympiasieger von London und Rio in dieser Disziplin wäre eine historische Leistung. Er geht als Top-Favorit an den Start, am Freitag geht es mit den Vorläufen los, die Medaillen werden am Samstag vergeben. "Wir werden ein bissl mit Wasser im Zimmer anstoßen und uns dann auf den Einer konzentrieren", sagte Brendel.