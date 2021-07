Olympia in Tokio Bach: "Wichtigste ist, dass diese Spiele stattfinden"

Bach verwies auf die umfangreiche TV-Berichterstattung. "In diesen Stadien muss man sich nicht allein fühlen. Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt werden an ihren Bildschirmen hängen und sie werden in ihren Herzen bei Ihnen sein", sagte der IOC-Boss. "Diejenigen, die zu Hause zuschauen, können die umfassendste Berichterstattung genießen, die jemals von Olympic Broadcasting Services geliefert wurde."