Olympia Medaillentraum lebt: DHB-Team im Viertelfinale gegen Ägypten

Vor allem eins zählte dabei: Im Viertelfinale geht die deutsche Mannschaft dem favorisierten Weltmeister Dänemark aus dem Weg. "Unser Ziel ist das Halbfinale, das können wir mit einem Sieg erreichen. So greifbar ist es", sagte Torwart-Oldie Johannes Bitter. Das erste K.o.-Duell gegen die Ägypter, gegen die es vor drei Wochen im letzten Olympia-Test ein 29:27 gegeben hatte, gehe die Mannschaft selbstbewusst an. "Wir haben in der Vorrunde nicht so viel falsch gemacht. Ich denke, da würde eine Zwei stehen, wenn man mal das Schulzeugnis herholt", bilanzierte der 38-Jährige.