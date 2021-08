Olympia Bolts Nachfolger über 100 Meter: Jacobs überrascht mit Gold

Mit einer Flagge in den Nationalfarben um die Schultern drehte Jacobs nach seinem irren Sprint euphorisiert eine Ehrenrunde an der Seite von Kerley und de Grasse. Nur Minuten zuvor hatte sein Landsmann Tamberi - zusammen mit Mutaz Essa Barshim aus Katar - Gold im Hochsprung gewonnen. "Wir sind sehr gute Freunde, wir haben heute Nacht noch zusammen Playstation gespielt", sagte der überglückliche Jacobs, der mit angespannten Muckis für die Fotografen posierte, ehe er sich in den Interview-Marathon stürzte.