Stuttgart/Peking - IOC-Chef Thomas Bach war schwer beeindruckt, Rekord-Weltmeister Eric Frenzel in seiner Quarantäne total verzückt: Vinzenz Geiger hat nach denkwürdigen Tagen voller Corona-Chaos den größten Sieg seiner Karriere gefeiert und sich mit einer unfassbaren Sprintleistung zum Einzel-Olympiasieger der Nordischen Kombination gekürt. „Atemberaubend. Ich bin sprachlos. Ich kann es einfach nicht glauben. Das ist so verrückt“, sagte der 24 Jahre alte Geiger, nachdem er am Mittwoch mit einem fulminanten Finish in Zhangjiakou die komplette Konkurrenz stehen ließ und seinem Oberstdorfer Teamkollegen Johannes Rydzek auf den letzten Metern noch die sicher geglaubte Goldmedaille entriss. „Wie geil. Ich gratuliere dir, was für ein Hammer-Rennen“, schrieb der mit Corona infizierte Frenzel sofort via Instagram an seinen Freund. Wer hat außer Geiger Einzelgold in der Kombination bei Winterspielen geholt? Wir zeigen die deutschen Olympia-Helden in unserer Bildergalerie.