Olympia 2022 Gold, Silber, Bronze? Das ist drin für das deutsche Team

Stuttgart/Peking - Bei den Olympischen Winterspielen in Peking werden in den 15 Sportarten 109 Wettbewerbe ausgetragen. Vor acht Jahren in Russland holte das deutsche Team 19 Podestplätze (8 Gold/6 Silber/5 Bronze) und Rang sechs in der Nationenwertung, vier Jahre später in Südkorea landete es mit 31 Medaillen (14/10/7) auf Platz zwei hinter Norwegen.