Olympia 2022 Erste nicht-binäre Person bei den Spielen ist auf einer Mission

20 Jahre später tritt LeDuc als erste offen nicht-binäre Person bei Winter-Olympia an, mit Ashley Cain-Gribble im Paarlauf - am Freitag steht das Kurzprogramm an. In den offiziellen Startlisten gilt LeDuc als „männlich“, aber xier (genderneutrales Pronomen) fühlt sich weder als Mann noch als Frau. Keine große Sache für LeDuc. „Wir waren schon immer hier, wir waren schon immer ein Teil des Sports“, sagt xier: „Wir waren nur nicht immer in der Lage, offen zu sein.“