Olympia 2022 Diese Entscheidungen stehen am Donnerstag an

Peking - Die erfolgreichen deutschen Rodler hoffen zum Abschluss ihrer Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen von Peking auf das nächste Gold. In der Mixed-Staffel an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) ist das deutsche Team Favorit. Los geht das olympische Turnier für die deutschen Eishockey-Männer, die vor vier Jahren in Südkorea sensationell Silber geholt hatten. Auftaktgegner ist Rekord-Olympiasieger Kanada (14.10 Uhr). Insgesamt fallen acht Entscheidungen, im Snowboardcross der Männer dürfen auch deutschen Starter hoffen (2.30 Uhr).