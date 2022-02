Stuttgart - Wenn man das Gleiche macht, dann verbindet das. Da haben die Sportlerinnen und Sportler, die ein Paar sind, füreinander viel Verständnis. Ständig auf Reisen, ständig im Training – das macht ein Partner, der einer „normalen“ Beschäftigung nachgeht und daheim bleibt, nicht immer mit – und wen ja, dann nur unter extremen Entbehrungen. Allerdings ist es auch so: Die Wintersportler treffen sich oft an selber Stelle und haben damit auch die Gelegenheit, sich kennenzulernen. Viele Paare sind so schon entstanden. Aber sehr viele auch wieder auseinandergegangen. Bei unseren Beispielen ist es gut gegangen. Bislang! Und hoffentlich bleibt das so. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit haben wir ein paar Traumpaare des Wintersports zusammengestellt. In unserer Bilderstrecke sind sie zu sehen. Einige sind nicht mehr aktiv.