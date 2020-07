Olymp „Wahnsinniger Warenstau“ bei Hemdenhersteller

Hinzu kommt der durch Corona akut verstärkte Trend zum Homeoffice - die „Casualisierung“, wie Bezner es nennt, wenn Mitarbeiter zuhause im Kapuzenpulli vor dem Rechner sitzen und an der morgendlichen Videokonferenz teilnehmen. „Da ist etwas ins Rollen gekommen, mobiles Arbeiten wird sicherlich an Stellenwert gewinnen.“ Er selber tut sich schwer mit dieser Arbeitsweise: „In unserer Branche haben wir es mit Haptik zu tun - bei einer Kollektionsbesprechung muss man auch mal in den Stoff greifen, um sich eine Meinung zu bilden.“