Ole Skambraks SWR-Mitarbeiter will sich gegen Kündigung wehren

Skambraks habe „den SWR und damit die hier tätigen Kolleginnen und Kollegen fortgesetzt durch falsche Tatsachenbehauptungen in der Öffentlichkeit diskreditiert“, hatte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zur Begründung erklärt. Damit habe er auch den Betriebsfrieden „empfindlich gestört“. Skambraks hatte in einem offenen Brief, der am 5. Oktober auf dem Blog „Multipolar“ unter der Überschrift „Ich kann nicht mehr“ erschien, unter anderem behauptet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewusst Themen unterdrücke.