Oldtimer in Oberstefeld Den ersten Oldtimer hat Merkels Chauffeur selbst hergefahren

Tudisco läuft auch Marathon

Das ist dann wahrlich eine Leidenschaft, die Leiden schafft. Doch Tudisco senior kümmert so etwas nicht. Der Mann ist hart im Nehmen. Über zehn Jahre hat er seine Laufleistungen vom Beginner zum Ausdauertalent gesteigert. Berlin, Stockholm, New York – er kennt die Marathons dieser Welt. Erst die kaputten Knochen bremsen ihn ein. So wendet er sich wieder seinen automobilen Lieblingen zu. Keine Frage: was Tudisco macht, macht er mit Leidenschaft. Für die Gesundheit radelt er jetzt wegen der Gelenke. Doch viel zu wenig, wie er findet. Doch einmal im Jahr die Via Claudia Augusta, die alte Römerstraße über die Alpen, das muss sein. Von den – natürlich italienischen Rennradklassikern von Bianchi bis Gios Torino an den Wänden, ist er zwischenzeitlich der Knochen wegen auf ein E-Bike umgestiegen. Und ein Muss ist die Station in Sirmione, kurz vorm Gardasee. Das ist wie heimkommen oder ankommen, meint er.

Hobby und Beruf verschmelzen

Beruflich ist er KfZ-Meister in einem – wen wundert’s – Autohaus italienischer Marke, das sich auch auf die Restauration von alten Fahrzeugen spezialisiert hat. Und so verschmelzen bei Tudisco Beruf und Hobby. Was andere als Last empfänden: Tudisco genießt es. Seine Kunden werden von ihm regelmäßig über den Stand ihrer zu restaurierenden Lieblingsfahrzeuge informiert. Und seine Begeisterung springt auf die Kunden wie ein loderndes Buschfeuer über.

Ihr neuestes privates Projekt ist ein himmelblauer Fiat 500 aus dem Jahr 1971. Die liebevoll restaurierte Knutschkugel gehört Freund Giaccomo, von allen kurz Giacco genannt. Das kleine Wägelchen lässt jedes Frauenherz höher schlagen und manchen steroiden Besitzer von teuren PS-Boliden vor Neid verblassen. Bei der Restauration ist italienische Leidenschaft mit schwäbischer Präzision symbiotisch verschmolzen.

Was kommt für jemanden, der sich schon so viele automobilen Träume erfüllt hat? „Ich habe ja jetzt schon viel zu wenig Zeit für meine Schätze“, sagt Tudisco. Meist fahre er sie ein paar Jahre, verkaufe sie dann an einen Liebhaber weiter – verliebt sich neu in etwas, was für Nicht-Fachleute wie ein Häufchen Schrott aussieht. Und dann stürzt er sich ins nächste Restaurationsabenteuer einer italienischen Schönheit. Für Giaccomo dagegen ist klar: Seine „reizende Fiat-500-Schönheit gibt er nicht mehr her“.