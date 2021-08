Olaf Scholz in Jeans Auffällig unauffällig

Feines Gespür

Doch das stimmt nicht. Olaf Scholz beweist ein feines Gespür für die Wirkung von Kleidung auf potenzielle Wähler. Auffallen? Um keinen Preis! Camouflage ist Scholz’ modische Antwort auf die Herausforderungen im Wahljahr. Deswegen tritt Olaf Scholz in den von der Flut betroffenen Gebieten in dunkelblauer Jeans und kurzer schwarzer Regenjacke auf und wirkt dabei wie jemand, der pragmatisch, volksnah und uneitel ist, der helfen will und kann. Die Jeans war mal – die Älteren werden sich erinnern – die Hose des Arbeiters. Die derzeit guten Umfragewerte für Olaf Scholz im Vergleich zu Annalena Baerbock und Armin Laschet zeigen: Auch mit Funktionskleidung kann man Politik machen.