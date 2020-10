Ola Källenius Daimler-Chef warnt vor weiterem Gegenwind im Welthandel

Frankfurt/Main - Der Chef des Stuttgarter Autobauers Daimler, Ola Källenius, hat die exportorientierte deutsche Automobilbranche auf weiteren Gegenwind im internationalen Handel eingestimmt. Die Wetterlage in Handelsgesprächen sei in den vergangenen drei Jahren rauer geworden, sagte der Manager am Montagabend in Frankfurt vor Journalisten. Mit Blick auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl sagte er: „Egal, ob die eine oder andere Seite gewinnt, müssen wir uns als Europa darauf einstellen, dass die sprechen wollen.“