Ohrfeigen in Ludwigsburg verteilt Gericht setzt auf Hilfe statt auf Härte

Die Freundin redete noch auf ihn ein

„Ich kann mich nur noch an den Weg zur Bärenwiese erinnern“, bekannte der Angeklagte vor Gericht und beeindruckte Richterin Franziska Scheffel damit gar nicht, die das allzu oft zu hören bekommt. Seine Freundin habe ihm am nächsten Tag, als er aus der Ausnüchterungszelle entlassen wurde, erzählt, dass wohl eine verbale Auseinandersetzung eskalierte, weil er plötzlich mit der flachen Hand Leute geohrfeigt habe. Anstatt auf sie zu hören und mit ihr nach Hause zu gehen, machte er weiter Ärger – selbst als die Polizei eintraf. Sein übles Verhalten gegenüber den Beamten bereute er auch umgehend. Mehrmals ging er danach zur Polizeistation, bis er sich persönlich bei den betroffenen Beamten entschuldigen konnte. „Das ist nicht so meine Art, dass es so eskaliert“, erklärte der Angeklagte mit rauer Stimme seine Reue.