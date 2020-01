Ohne zu zögern Mark Forster über Organspende: "Könnt alles von mir haben"

Weniger entspannt ist Forster, der auch Juror bei "The Voice of Germany" ist, beim Thema Körperpflege. So hat er einen Wasch-Tick, wie er Schöneberger erzählte: "Ich wasche wirklich sehr oft meine Hände. Ich mag das gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass da keine Bakterien mehr dran sind. Ich liebe auch Hand-Desinfektion. Ich bin jetzt nicht zwanghaft, aber es könnte auf jeden Fall so in die Richtung gehen."