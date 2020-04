Ohne Publikum Igor Levit spielt Beethoven im Schloss Bellevue

"Igor Levit ist ein großer Künstler, der uns etwas über die Kraft der Musik vermittelt, der uns sagt, wie wichtig Kunst ist und der auch zeigt, dass Musik trösten kann", sagte Steinmeier. "Er erinnert uns auch daran, dass die Lage vieler Künstler zur Zeit nicht einfach ist, dass viele Künstler in Not sind - keine Auftrittsmöglichkeiten, keine Konzerte, keine Produktionen. Und weil viele in Not sind, auch unsere Unterstützung brauchen", meinte der Bundespräsident und wünschte den Zuschauern "eine Entspannung in dieser angestrengten Zeit".