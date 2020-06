Ohne jubelnde Massen Ersatz-Parade zum 94. der Queen in Windsor

Statt der üblichen Militärparade "Trooping the Colour" in London gab es angesichts der Corona-Pandemie einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellmütze - unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Eine Kapelle spielte unter anderem die Nationalhymne "God save the Queen". Die Monarchin verfolgte die als "Mini-Trooping" bezeichnete Zeremonie lächelnd von einem überdachten Podium im Innenhof des Schlosses aus.