Ohne Führerschein Mann baut Unfall auf Weg zu MPU

Ein 21-Jähriger ohne Führerschein hat sich in Bayern mit dem Auto auf den Weg zum sogenannten Idiotentest gemacht. Der nahe der Polizeistation in Füssen lebende Mann sei am Dienstag rückwärts von seinem Garagenvorplatz auf die Straße gefahren und habe dabei einen 41 Jahre alten Mann auf seinem Motorroller umgefahren, teilte die Polizei in Kempten am Mittwoch mit. Der Rollerfahrer kam ins Krankenhaus, erlitt aber nur leichte Verletzungen.