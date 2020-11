Ohne Führerschein in Pleidelsheim erwischt Beifahrer gibt sich als Fahrer aus

Pleidelsheim - Erst haut er in Pleidelsheim vor der Polizei auf ein Tankstellengelände ab, dann stiftet er auch noch einen Bekannten dazu an, sich als Fahrer auszugeben: Mit der Frage, wann ein 27-jähriger Ingersheimer ohne Führerschein „endlich einmal lernt“, dass es im Straßenverkehr Regeln gibt, verurteilte ihn das Ludwigsburger Amtsgericht zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung und sperrte ihm für ein Jahr die Fahrerlaubnis. 900 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung darf der Verkehrssünder auch noch bezahlen.