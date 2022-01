Offizielle Deutsche Charts Erstes Nummer-eins-Album für Feuerschwanz

In den Single-Charts erobert US-Newcomerin Gayle mit ihrem TikTok-Hit "abcdefu" erstmals die Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen Pajel ("10von10", zwei), Acraze feat. Cherish ("Do It To It", drei), Ed Sheeran ("Shivers", vier) und Elton John & Dua Lipa ("Cold Heart").