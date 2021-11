Offensivspieler des VfB Stuttgart Silas Katompa Mvumpa vor Comeback

„Für das Spiel am Wochenende ist er noch keine Option. Er hat noch keine Spielformen mitgemacht. Aber das wird bald soweit sein. Er wird die Länderspielpause nutzen und dann denke ich bereit sein für einen Kurzeinsatz gegen Dortmund“, so Matarazzo. Der Kongolese sei bereits gut unterwegs im Training. „Im Training hat man gesehen: Er lacht, er bringt gute Stimmung auf den Platz. Ich freue mich, dass er wieder dabei ist“, so der Trainer weiter. In der Länderspielpause testet der VfB Stuttgart gegen den FC Zürich – und zwar in Stuttgart am 10. November und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Möglicherweise wird der Offensivspieler da bereits erste Wettkampfpraxis erhalten.