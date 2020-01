Offenes Singen in Marbach Klangteppich verkündet Frohsinn

Denn anspruchsvolle Arrangements und Songs wie „The Circle of Life“ aus dem Musical „König der Löwen oder auch Meat Loafs „I do anything for love“ sind herausfordernde Aufgaben und stellen die Gesangskunst der Besucher tüchtig auf die Probe. Rhythmusgefühl, genaues Zuhören und rasches Erfassen der meist englischen Texte sind nötig, um mithalten zu können. Klappt das nicht, ist das jedoch kein Problem. „Fehler nimmt keiner krumm“, betont Sarah Neumann. Im Gegenteil: Die Sängerin, die in Marbach als Gesangspädagogin arbeitet, meint sogar, dass es „hier Lust macht, Fehler zu machen. Die Veranstaltung ist eine Einladung, sich selbst zu sein“. Neumann weiß natürlich, dass es auch bei der beliebten Singparty Überwindung kostet, die eigene Stimme so ganz freimütig zu zeigen. Doch mit dem Überwinden scheint es zu funktionieren: das Meer an bunt durchmischten Stimmen hat seine wahre Freude am Tun.