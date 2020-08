Offenes Singen in Marbach Der Ruf nach Zugaben „ertönt“ per Text und Smiley

Zumindest bis zum Wochenende, als die Veranstaltung wieder auflebte – wenn auch erstmals per Online-Livestream. Statt in der Stadthalle wurde also in den Wohnzimmern und vielleicht ja sogar irgendwo im Urlaub am Strand gesungen. Einschalten ließ es sich schließlich von überall aus, im Bild zu sehen waren nur die drei Musiker. Wer also am Freitagabend in der Nachbarschaft ungewohnte Töne vernahm, das Offene Singen kann der Grund gewesen sein. Kein Wunder, rief Fabian Friedl den Sängern vor den Bildschirmen doch zu: „Und schee laud senge, dass dr Nachb’r des au hert.“ Bevor dann der schwäbische Klassiker „Mir im Süden“ von den Füenf erklang.