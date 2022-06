Offenes Feuer in der Marbacher Altstadt Ordnungsamt sieht keinen Grund für ein Grillverbot

Die nächtliche Brandstiftung in der Marbacher Altstadt vor knapp zwei Jahren hat Spuren hinterlassen. Nicht nur an den betroffenen Gebäuden, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es manchen mit Besorgnis erfüllt, wenn jetzt mit Beginn des Sommers in den Hinterhöfen munter gegrillt wird. „Das sieht zwar recht massiv aus, aber in den Häusern ist doch viel Holz und auch Stroh verbaut. Wenn da beim Grillen Fett nach oben spritzt und sich entzündet, kann schnell ein größerer Brand entstehen“, machte sich unlängst einer der Anwohner Sorgen.