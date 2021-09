Offener Mittagstisch Neustart zum Geburtstag

Geringere Teilnehmerzahl schmerzt

Wo früher 105 Personen Platz fanden, werden es jetzt 60 sein, die an den Tischen sitzen – dem Abstandsgebot zuliebe. Die Hörpels bedauern dabei, dass durch die Veränderungen auch die Verweildauer gekürzt wird. Dieses Wissen schmerzt, weil „für manche ist das der einzige Tag, an dem sie in Gemeinschaft essen können“. Wer die 3-G-Regel nicht bedienen kann, muss draußen bleiben. „Sich das Essen abzuholen, wird jedoch weiterhin möglich sein“, tröstet Heinz Hörpel und fügt hinzu: „Allerdings darf kein Fremder in den Küchenbereich kommen“.

Für den Tag, an dem es wieder losgeht, hat sich der 77-jährige Chefkoch für Schnitzel mit Kartoffelsalat entschieden. 25 Kilo Kartoffeln wollen gekocht, geschält und gerädelt sein. Das Schnitzel wird selbst paniert und gebraten. Das gehört zu den Standards, die die Hörpels aufgestellt haben: Fertigware kommen bei ihnen – fast – nicht auf den Tisch. „Nur wenn es Kraut gibt, das kommt aus der Dose“, sagt Waltraud Hörpel, die mit 73 Jahren auch noch als Altenpflegerin im Seniorenstift arbeitet. Und wie immer gibt es auch beim Jubiläumsmenü drei Gänge.