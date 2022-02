Offener Brief in Marbach Unklarheit über Unterstützerkreis

Erster Brief ist verschollen

Güragac sagt, die betreffenden Selbstständigen stünden hinter der Initiative, wollten aber weder, dass ihre Namen an die Zeitung weitergegeben, geschweige denn dort veröffentlicht werden. Offenbar nicht mehr auffindbar ist zudem die Unterschriftenliste selbst. Er habe den Brief samt einem Papier mit den Signaturen am Montag vergangener Woche im Rathaus eingeschmissen, berichtet der Betreiber des Café Winkler. Schleierhaft ist jedoch, was dann damit passiert ist. Der Bürgermeister beteuert jedenfalls, dass das Papier nie auf seinem Schreibtisch gelandet sei. Als Güragac das mitbekam, hat er das Schreiben nach eigenen Angaben erneut beim Rathaus eingeschmissen – dieses Mal jedoch ohne Unterschriften, denn die habe er nur als Original gehabt.