Österreich Zwei Kinder überleben Acht-Meter-Sturz aus Wohnung

Feldkirch - Zwei kleine Mädchen haben in Österreich einen Sturz aus einem Fenster aus fast acht Metern überlebt. Wie die Polizei am Samstag berichtete, räumte die Mutter gerade auf, als sich ihre beiden Töchter im Alter von vier und sechs Jahren an einem geöffneten Fenster der Wohnung in Schlins bei Feldkirch aufhielten.