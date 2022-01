Österreich, Italien und Schweiz Welche Corona-Regeln gelten für den Skiurlaub?

Stuttgart - Skispaß trotz Corona? Nachdem im vergangenen Winter die Skisaison in weiten Teilen der Pandemie zum Opfer gefallen war, sind die meisten Pisten in diesem Jahr wieder geöffnet. Die Vorschriften und Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich allerdings von Land zu Land erheblich – und teilweise sogar je nach Region. Während in Österreich und Italien nur Geimpfte und Genese Zutritt zu den Skigebieten haben, gilt in Frankreich und der Schweiz vielfach die 3G-Regelung.