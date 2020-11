Österreich Deutscher stürzt mit Auto in einen See in Tirol

Reutte - Ein Deutscher ist mit seinem Auto über eine acht Meter hohe Böschung in den Plansee in Tirol in Österreich gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 26-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen hatte ein Münchner Kennzeichen, sagte ein Polizeisprecher.