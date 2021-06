Österreich-Aus bei der EM 2021 Warum Sasa Kalajdzic eine grausame Nacht erlebt

Die Szene spielte sich in einer Phase ab, als die Österreicher obenauf waren. Zuvor hatte die Squadra Azzurra dominiert, allerdings ohne den Widerstand zu brechen. Kapitän David Alaba und Co. stellten sich dem spielstarken italienischen Ensemble mit allem, was sie an Lauf- und Zweikampfstärke hatten, entgegen. „Wir waren absolut ebenbürtig, wenn nicht sogar zeitweise besser“, sagte Kalajdzic und bezeichnete die Nacht von London nicht nur als eines „der grausamsten Spiele meiner Karriere“, sondern: „eines der grausamsten Spiele in der österreichischen Fußballgeschichte.“

Historisches wollte Fodas Elf erreichen, nachdem ihr mit dem Einzug in die K.-o.-Runde der EM bereits Einmaliges gelungen war. Es blieb jedoch nur der Stolz des Verlierers. „Ganz Österreich kann stolz auf diese Mannschaft sein“, sagte Kalajdzic und wurde von oberster Stelle in Wien bestätigt. „Danke für dieses großartige Turnier, ein sensationelles Spiel und vor allem für die kämpferische Leistung heute“, schrieb der Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Twitter.

Das Interesse an Sasa Kalajdzic steigt

„Letztendlich können wir uns nichts dafür kaufen, auch wenn ich nach einem Spiel noch nie so viele Komplimente bekommen habe“, meinte Foda nach dem verpassten Wunder von Wembley. Kalajdzic dürfte durch seinen Auftritt allerdings seinen Marktwert gesteigert haben. Was in der Anhängerschaft des VfB mit Sorge beobachtet wird, da die Fans befürchten müssen, dass ihnen der neue Publikumsliebling noch weggekauft wird.

16 Tore hat der Angreifer in der abgelaufenen Saison erzielt, seiner ersten in der Bundesliga. Und das nach einer schweren Knieverletzung. Kalajdzic hat dabei als Joker gestochen und als Stammkraft überzeugt. Mit dem letzten Eindruck, den er bei der EM hinterlassen hat, verlängert sich nun die Liste der Interessenten. Mit dem AC Mailand und Tottenham Hotspur wird der Österreicher bereits in Verbindung gebracht. Aber auch andere englische Topclubs sollen ihre Fühler nach dem Schlaks mit dem enormen Spielvermögen ausgestreckt haben.

Noch ist der erste Dominostein im Stürmer-Wechsel-Spiel auf Spitzenniveau aber nicht gefallen. Und nur ein Spitzenverein kommt infrage. Zum einen, weil der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Stürmer nicht abgeben will und deshalb sicher keinen Preis unter 35 Millionen Euro aufrufen wird. Zum anderen gibt es nur wenige Clubs, die so viel Geld überhaupt bezahlen können. Kalajdzic, der jetzt zwei Wochen in Urlaub geht, verspürt jedoch keinen Handlungsdruck. Er fühlt sich beim VfB wohl und kann sich vorstellen, ein zweites Reifejahr bei den Stuttgartern zu verbringen. Einerseits. Andererseits herrscht Marktwirtschaft – und sobald ein konkretes Angebot eines Topclubs daliegen sollte, wird sich zeigen, wohin Kalajdzics Karriereweg führt.