Örtliche Landwirte hoffen auf offene Grenzen Ohne Erntehelfer aus Osteuropa geht es nicht

Auch vonseiten des Sozialministeriums ist alles klar: „Von der Quarantänepflicht befreit sind Einreisende aus ‚normalen’ Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten, wenn sie zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme einreisen und am Ort der Unterbringung und der Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach der Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer häuslichen Quarantäne vergleichbar sind“, so ein Sprecher. Anders bei Gebieten mit Virusvarianten: Für sie gilt eine 14-tägige Quarantäne, in der sie keinen Kontakt zu anderen haben dürfen.

Aktuell sieht es für Polen und Rumänien gut aus. „Das kann sich natürlich ändern“, wissen die beiden Obstbauern. Aber sie sind optimistisch und informieren sich regelmäßig über die Corona-Lage.