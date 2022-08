ÖPNV Länder fordern Vorschlag für Nachfolge des 9-Euro-Tickets

Unterdessen fordert der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) von der Politik, sich möglichst schnell auf ein Nachfolgeangebot des 9-Euro-Tickets zu einigen. "Das Reden muss nun enden, nachdem über Dekaden nicht richtig investiert worden ist", sagte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff dem "Spiegel". "Es muss gehandelt werden." Der Kunde wolle "einfach keine Kopfschmerzen am Fahrscheinautomaten und ÖPNV überall nutzen".

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) kann sich für den Norden ein "erschwingliches, landesweites Jahresticket" für die nächste Legislaturperiode vorstellen. "Wenn der Bund seine Regionalisierungsmittel erhöht, sich Land und Kommunen beteiligen, wäre - gemeinsam mit Hamburg und Bremen - ein landesweites 49-Euro-Ticket meines Erachtens möglich. Das entlastet die Menschen und dient auch dem Klimaschutz", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zumindest will Althusmann aber die Tarife im Nahverkehr vereinfachen. "Wir haben derzeit rund 50 Tarifgebiete in Niedersachsen. Das ist sehr kleinteilig und nicht gerade kundenfreundlich", sagte der CDU-Politiker.

Berlin: SPD schlägt 9-Euro-Ticket bis Jahresende vor

Die Berliner SPD kann sich indes vorstellen, das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in der Hauptstadt auch über den August hinaus anzubieten. Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey schlägt vor, eine solche Regelung zunächst bis Ende des Jahres einzuführen. Mit dem Ticket könnten Besitzer aber nur in Berlin, nicht in Brandenburg, und auch nicht mehr bundesweit fahren. Entsprechende Medienberichte wurden der dpa aus Parteikreisen bestätigt.

Das bundesweit gültige 9-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr ist seit Juni bis Ende August zu haben. Die vom Bund finanzierte, dreimonatige Aktion sollte Pendler angesichts hoher Energiepreise unterstützen und für einen Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen werben.